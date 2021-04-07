In primo piano

Pubblicato alle 20:55 del 7 Marzo
di Romina Sorbelli

DIRETTA – ULTIMISSIME Milan-Inter: Thuram OUT? Conferenza CHIVU, Allegri, SCUDETTO – INTER NEWS

Le ultime in vista del derby di Milano, con un punto sullo stato di forma di entrambe le squadre, le parole dei due mister alla vigilia e molto altro...
Conferenza Chivu: “Thuram ha avuto un problemino. Su Bonny e Dumfries vi dico che…”

Pubblicato alle 14:02 del 7 Marzo
di Romina Sorbelli
Probabili formazioni Milan-Inter: Calhanoglu e Thuram in panchina!

Pubblicato alle 16:00 del 6 Marzo
di Redazione Passione Inter
La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-Inter

Pubblicato alle 9:53 del 6 Marzo
di Redazione PI