Pubblicato alle 23:45 del 8 Marzo
di Redazione Passione Inter

VIDEO – MILAN-INTER 1-0: #MarottaLeague!!1!1 || Highlights e analisi

Formazioni Milan Inter
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: attacco stravolto per Chivu

Pubblicato alle 19:59 del 8 Marzo
di alessandro.basta
Conferenza Chivu: “Thuram ha avuto un problemino. Su Bonny e Dumfries vi dico che…”

Pubblicato alle 14:02 del 7 Marzo
di Romina Sorbelli
La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-Inter

Pubblicato alle 9:53 del 6 Marzo
di Redazione PI