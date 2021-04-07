In primo piano

Inter News
Pubblicato alle 0:10 del 9 Marzo
di alessandro.basta

Chivu in conferenza: “Calhanoglu non stava bene. Allegri ha cambiato perché avevamo due ragazzini”

La conferenza stampa di Chivu dopo Milan-Inter.
Pagelle Inter

PAGELLE Milan-Inter: Luis Henrique dorme, l’attacco soffre

Pubblicato alle 20:56 del 8 Marzo
di alessandro.basta
Inter News

Conferenza Chivu: “Thuram ha avuto un problemino. Su Bonny e Dumfries vi dico che…”

Pubblicato alle 14:02 del 7 Marzo
di Romina Sorbelli
Inter News

La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-Inter

Pubblicato alle 9:53 del 6 Marzo
di Redazione PI