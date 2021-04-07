In primo piano
Chivu in conferenza: “Calhanoglu non stava bene. Allegri ha cambiato perché avevamo due ragazzini”
PAGELLE Milan-Inter: Luis Henrique dorme, l’attacco soffre
Milan-Inter, proteste per un tocco di mano di Saelemaekers: siparietto con Chivu
Lunga intervista a Lautaro Martinez: “Ecco come procede il recupero. Ho ancora un sogno…”
La statistica clamorosa che Lautaro Martinez interromperà con questo Milan-Inter
Inter News
di Redazione Passione Inter
Dove vedere Inter-Atalanta, diretta tv e streaming del match
Milan-Inter, formazioni UFFICIALI: attacco stravolto per Chivu
di alessandro.basta
Probabili formazioni Milan-Inter: Calhanoglu e Thuram in panchina!
di Redazione Passione Inter
Calciomercato Inter
di Redazione PI
L’Inter spinge forte per Solet: incontro nelle prossime settimane
Due nerazzurri verso il rinnovo! Le proposta dell’Inter
di Redazione PI
Sorpresa Inter: “Sommer potrebbe rinnovare e restare a Milano”
di Redazione PI