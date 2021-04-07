In primo piano

Pubblicato alle 9:29 del 10 Marzo
di Redazione PI

Calhanoglu, infortunio e dubbi sul futuro: l’Inter ragiona sui tanti problemi fisici

Il centrocampista turco si è fermato nuovamente per un problema muscolare
GdS – Inter, il punto sugli INFORTUNI: Calhanoglu, Bastoni, Thuram e Lautaro

Pubblicato alle 10:50 del 10 Marzo
di Romina Sorbelli
Rigore per l’Inter nel derby? L’AIA prende POSIZIONE sul tocco di Ricci

Pubblicato alle 11:47 del 10 Marzo
di Redazione PI
Giudice sportivo, strascico derby: tripla sanzione al Milan, multato Baccin nell’Inter

Pubblicato alle 16:21 del 10 Marzo
di Redazione PI
Annuncio improvviso su Meret: “Andrà all’Inter o alla Juventus”

Pubblicato alle 17:01 del 10 Marzo
di Lorenzo Polimanti