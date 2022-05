Analisi di Asllani: il possibile vice-Brozovic che ha spaventato l’Inter

Qualcosa in più sul giovane centrocampista a cui l'Inter fa molta attenzione

La rimonta dell'Inter contro l'Empoli ci ha fatto vivere mille emozioni. Per poco, il gol di Asllani del 2-0 ci stava per mandare all'inferno, poi il grande carattere dei giocatori nerazzurri è venuto fuori. Ma la partita di ieri sera ci ha dato l'occasione anche per vedere all'azione, da vicino, il talento albanese della formazione toscana: Kristjan Asllani.