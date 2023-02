I colpi ‘low cost’ dell’Inter e il cambio di proprietà: le top news di giornata

Le notizie più importanti di oggi nel nostro ultimo approfondimento

Antonio Siragusano

Alla vigilia di Inter-Udinese riprendiamo il consueto appuntamento con le top news di giornata, partendo dalle numerose bombe di mercato sino alle voci societarie e le probabili formazioni di domani sera.

Iniziando dalla notizia diffusa da La Gazzetta dello Sport, ecco nuove indiscrezioni sulle possibili mosse pensate dall'Inter per la prossima estate. Il club nerazzurro, com'è noto, sta lavorando da tempo su alcuni obiettivi low cost. Tra questi potrebbero prendere quota in particolare quattro nomi, di cui tre a fine contratto. Per la difesa rimane sempre buono il profilo di Smalling, mentre quello di Soyuncu - già accostato in passato - starebbe guadagnando nuovo terreno.

Chi non andrà in scadenza è Franck Kessié, centrocampista sul quale l'Inter lavora da qualche mese. I nerazzurri puntano a strappare un prestito, considerando l'elevato ingaggio del calciatore e le complessità dell'affare con il Barcellona. Infine, secondo la rosea, ha buonissime possibilità di sbarcare in Italia Marcus Thuram, attaccante in scadenza che i nerazzurri seguono da circa due anni.

Oltre alla cessione di Skriniar, l'Inter in uscita potrebbe perdere anche Brozovic e Dumfries. Sul croato rimane molto forte l'interesse del Barcellona, mentre sull'olandese non si sono mai spente le sirene della Premier League. Sulle corsie esterne, dunque, i dirigenti nerazzurri con l'uscita dell'olandese potrebbero avere ampia libertà per attirare un'altra giovane scommessa come Tajon Buchanan. Il laterale canadese continua ad essere seguito dal club interista e i report nei suoi confronti sono estremamente positivi.

Di questa mattina è anche la notizia de il Giornale su un possibile cambio di proprietà dell'Inter entro la prossima estate. Secondo voci circolate di recente negli ambienti finanziari milanesi, vi sarebbe un fondo statunitense pronto a prelevare le quote di maggioranza del club nerazzurro, il quale entro due settimane potrebbe già farsi avanti in vista di una chiusura a fine stagione. Al momento, però, non giungono conferme in tal senso.

Infine, per quanto riguarda il match di domani sera tra Inter e Udinese, queste potrebbero essere le probabili formazioni con il ballottaggio apertissimo in avanti tra Lukaku e Dzeko:

INTER (3-5-2) - Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi.

UDINESE (3-5-1-1) - Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success; Beto. All. Sottil.