CHE FINE HA FATTO – Fontolan, dalla Coppa UEFA in barella a quella da protagonista

L’ESPERIENZA NERAZZURRA – Dopo due ottime stagioni disputate con la maglia del Genoa, nell’estate del 1990 Davide Fontolan passa all’Inter per una cifra importante, 10,5 miliardi di euro. Non è la prima volta di un Fontolan in nerazzurro: già 12 anni prima suo fratello aveva vestito la maglia della Beneamata, anche se solo per una stagione (1978-1979). La nuova esperienza comincia come peggio non poteva per il centrocampista: durante un amichevole estiva contro il Viareggio rimedia la rottura del crociato anteriore, restando fuori dai campi di gioco per tutta la stagione, senza neanche debuttare. In quella stagione, nonostante non giochi neanche una partita, si laurea campione in Coppa UEFA con l’Inter, che vince la finale tutta italiana contro la Roma. Nelle stagioni successive Fontolan riesce a riscattare l’inizio non certo positivo, conquistando subito un posto da titolare con Luis Suarez al suo ritorno in campo. Nella stagione 1993-1994 vince nuovamente la Coppa UEFA con la Beneamata, questa volta da protagonista, segnando anche un importantissimo gol nell’andata della semifinale contro il Cagliari, che allevia la sconfitta per 3-2 ai nerazzurri, che si riscatteranno vincendo 3-0 a San Siro. E’ titolare anche nella finale di ritorno vinta contro il Salisburgo, alzando la Coppa al cielo in quel di Vienna. Proprio in quella finale, viene ricordato per uno svenimento dovuto alla tensione e a un calo di zuccheri. Negli ultimi anni della gestione Pellegrini, nonostante i numerosi cambi di allenatore, Fontolan resta sempre titolare, reinventandosi anche difensore contro la Juventus dopo l’espulsione di Bergomi. Nell’ultima stagione in nerazzurro ha alcuni screzi con l’allenatore Roy Hodgson, che portano all’inevitabile addio nell’estate del 1996, quando accetta la corte del Bologna.

DOPO L’INTER – Arrivato al Bologna alla soglia dei trent’anni, Fontolan conquista subito un posto da titolare, e la stagione successiva è tra i protagonisti della vittoria in Mitropa Cup. Nello stesso anno il suo Bologna sfiora anche la finale di Coppa Uefa, uscendo in semifinale contro il Marsiglia. Resta ai felsinei per altre due stagioni, e nell’estate 2000 passa al Cagliari, in Serie B. A causa di tanti infortuni che ne pregiudicano la stagione e l’età ormai avanzata, il centrocampista lascia il calcio giocato al termine della prima stagione in Sardegna, in cui riesce a timbrare solo 9 presenze. “Lascio un calcio falso, sporco e ipocrita”, racconta Fontolan dopo l’annuncio del suo ritiro.

CHE FINE HA FATTO – Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo partecipa ad una società finanziaria, e nel 2008, in occasione del centenario dell’Inter, inventa un vino nerazzurro prodotto e distribuito da lui. Nel 2015 inizia ad allenare le giovanili della Lainatese, con il quale nel 2018 vince il Campionato Regionale dei Giovanissimi. “Oggi alleno i ragazzi della Lainatese, loro sono spugne, sono limpidi, puri. Quello odierno ormai non è più uno sport, ci sono troppi interessi in ballo, è un’industria che tra l’altro va anche male“, racconta Fontolan al Corriere Dello Sport nel 2018, non risparmiandosi altre frecciatine al calcio odierno.

