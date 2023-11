Chi è Lucas Bergvall, il talento svedese per la regia dell’Inter

Si conferma un club sempre attivo sul mercato l’Inter, attento non solo alle possibili esigenze del presente ma anche alle opportunità per il futuro. Rientra perfettamente in questo ragionamento, ad esempio, la trattativa svelata nei giorni scorsi tra i dirigenti nerazzurri e Lucas Bergvall, talentuoso centrocampista classe 2006 di proprietà del Djurgårdens IF. Per questa ragione andiamo a scoprire meglio il giovane calciatore svedese tracciando un profilo completo su chi è Lucas Bergvall.

L’IDENTIKIT DI LUCAS BERGVALL

Lucas Bergvall è senz’altro un centrocampista da tenere in grande considerazione. Un calciatore davvero moderno, già capace di saper ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Da regista, oltre ad una grande visione di gioco, ha mostrato sin qui anche un’interessante capacità di interdizione in fase difensiva. Abile anche in posizione da trequartista, nell’Inter di Simone Inzaghi coprirebbe ovviamente il ruolo di mezzala o vice Calhanoglu. Soprattutto quando gioca da interno, ama spaziare per creare superiorità sulle corsie laterali.

CARRIERA DI LUCAS BERGVALL

Siamo di fronte ad un classe 2006, per cui la sua carriera ad oggi non vanta ancora grandissimi palcoscenici. Cresce nell’IF Bromma, formazione da cui ha avuto origine anche la carriera di un altro gioiello svedese come Dejan Kulusevski prima che venisse strappato dall’Atalanta. Nel febbraio 2023 viene ceduto a titolo definitivo al Djurgården, squadra in cui ha collezionato negli ultimi mesi 29 presenze e 3 reti all’attivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI LUCAS BERGVALL

Tornando alla modernità del ruolo che lo contraddistingue, Bergvall tecnicamente può essere considerato come un centrocampista per tutte le stagioni. Classe di un certo livello quando si tratta di giocare nello stretto, ma con una visione di gioco ed un piede che gli consente di poter sventagliare il pallone da una parte all’altra del campo. Calciatore che spesso e volentieri cerca l’inserimento dentro l’area di rigore e con un’ottima capacità di saper trovare la porta.

VALUTAZIONE DI MERCATO LUCAS BERGVALL

Secondo l’ultimo aggiornamento Transfermartk, il cartellino di Lucas Bergvall è quotato sui 3,5 milioni di euro. Ovviamente, considerata la giovanissima età, si tratta di un valore destinato a crescere rapidamente nel tempo sempre in relazione ai numeri ed alle prestazioni del centrocampista.

LE MIGLIORI GIOCATE DI LUCAS BERGVALL