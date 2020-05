Accadde Oggi – 28 Maggio 1989, Inter-Napoli 2-1: San Siro può cantare per l’Inter dei record

Il campionato più bello del mondo: il Milan ha preso Rijkaard da affiancare a Gullit e Van Basten, il Napoli ha un certo Maradona nel reparto avanzato, la Fiorentina si affida alla premiata ditta “B2” (Baggio-Borgonovo) e la Juventus affida il rilancio al nuovo tecnico Zoff, affiancato dall’amico Scirea in panchina. L’Inter risponde con due tedeschi: dal Bayern Monaco arrivano Matthaus e Brehme.

La squadra di Trapattoni fa nel 1988/89 un cammino straordinario, conquistando 58 punti su 68 disponibili. Una marcia trionfale, da record, esaltata proprio dalla qualità delle squadre avversarie, che si sono dovute inchinare ad un gruppo entrato per sempre nel cuore dei tifosi della Beneamata.

L’ufficialità dello Scudetto numero 13 arriva il 28 maggio, esattamente 31 anni fa: a San Siro va in scena una partita da Inter, con una rimonta simbolo di quella stagione da incorniciare. Di fronte c’è il Napoli, secondo a sette lunghezze, che le prova tutte per tenere ancora vivo il campionato. Trap schiera in avanti il capocannoniere Aldo Serena, affiancato dal fido Ramon Diaz. Gli azzurri rispondono con Maradona e Careca. La partita è viva e aperta. Serve un grande Zenga per impedire il vantaggio ospite proprio con Careca. Diaz non approfitta di un invito di Brehme, spedendo il pallone sul fondo. Al 36′ ancora Careca protagonista, con un missile che trafigge Zenga da fuori area. Al 45′ i partenopei sono in vantaggio e virtualmente a -5 (la vittoria valeva 2 punti).

Nella ripresa la storica rimonta: prima Berti al 49′ segna con la complicità della deviazione di Fusi. Poi, all’83’, c’è una punizione per l’Inter dal limite. Batte Brheme, ma è da ripetere: la barriera si è mossa troppo presto. Stavolta va Matthaus, che sigilla il 2-1 facendo partire la festa di un Meazza che dopo 9 anni può tornare a gioire per un tricolore.

Può partire la festa, per l’Inter dei tedeschi, una delle squadre più amate e ricordate nella storia del calcio italiano.

LE FORMAZIONI

INTER-NAPOLI 2-1 (0-1)

MARCATORI: 36′ Careca, 49′ aut. Fusi, 83′ Matthaus

INTER (3-4-1-2): Zenga; G. Baresi (46? A.Bianchi), R. Ferri, Mandorlini; Bergomi, Brehme; Matteoli, Berti, Matthäus; Diaz (89? Verdelli), Serena. Allenatore: Trapattoni.

NAPOLI (4-4-2): Giuliani; Corradini, Francini, Renica, Crippa; Alemão (73? Bigliardi), Fusi, De Napoli; Careca, Maradona, Carnevale. Allenatore: Bianchi.

ARBITRO: Agnolin

