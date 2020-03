Buon piede, esuberanza fisica e carisma: ecco chi è Junior Firpo, accostato all’Inter

Tra i tanti nomi accostati all’Inter e descritti come possibili contropartite tecniche facenti parte della trattativa Lautaro Martinez-Barcellona, uno dei meno conosciuti è quello di Junior Firpo. Rispetto a profili quali Vidal, Coutinho, Arthur o addirittura Griezmann, infatti, il terzino dominicano naturalizzato spagnolo è quello che meno si è prestato ai riflettori del grande pubblico.

Inter, ecco chi è Junior Firpo del Barcellona

Al netto del fatto che l’Inter fa sapere di non voler accettare più di una contropartita tecnica nell’eventuale operazione per la cessione di Lautaro Martinez, il profilo di Junior Firpo potrebbe essere interessante. Esterno sinistro dotato di buona corsa e brillantezza fisica, Firpo predilige il ruolo di terzino, ma è in grado di giocare anche da esterno di centrocampo. L’Inter, è ormai noto, andrà nuovamente alla ricerca di un ala sinistra per il 3-5-2 di Conte in estate, alla luce delle prestazioni non convincenti di Biraghi e dell’incertezza fisica legata ad Asamoah. Young sarà confermato, ed avere un esterno di riserva giovane (Firpo è classe 1996) e fresco atleticamente può far comodo.

Junior Firpo, la valutazione del Barcellona

Non solo: tra le sue diverse qualità, Junior Firpo viene descritto come un abile crossatore, il che farebbe di lui un ottimo fornitore di palle gol per la coppia d’attacco nerazzurra, che Lautaro rimanga oppure no. In merito al suo cartellino, per ora, il Barcellona non ha ancora identificato una valutazione precisa. Pare, però, che questa si possa aggirare intorno ai 20 milioni di euro.

