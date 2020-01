Il 2020 dell’Inter parte subito in salita, ecco il calendario di gennaio: tabù San Paolo, Atalanta e… Nainggolan

Dopo aver festeggiato il Natale e l’arrivo dell’anno nuovo, la Serie A è pronta a riaprire i battenti, con l’Inter che è chiamata a difendere il primato in classifica: alla ripresa del campionato la squadra di Antonio Conte dovrà affrontare la difficile trasferta del San Paolo, campo storicamente ostico per la Beneamata.

Se da un lato l’attenzione del mondo nerazzurro è rivolta alle cose di campo, dall’altro però tiene banco il calciomercato, con Ausilio e Marotta pronti a regalare a Conte nuovi acquisti per continuare a dare la caccia alla Juventus. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sono 3 caselle da riempire (centrocampista, esterno sinistro, attaccante di scorta) e, dunque, sulla carta sembrano esserci tutte le premesse per assistere ad una sessione di mercato invernale piuttosto interessante. In attesa di capire quali saranno i volti nuovi che raggiungeranno il Centro Sportivo Suning nei prossimi giorni, andiamo ad analizzare il calendario dell’Inter nel mese di gennaio, un mese che potrebbe dire molto sulle ambizioni della squadra di Conte nella seconda parte di stagione.

SCORRI LE SCHEDE –>

Tutte le news sull’Inter in tempo reale: iscriviti al canale Telegram di Passioneinter.com