Juventus-Inter a colpi di followers: chi vince il Derby d’Italia sui social? Ecco dati e Top 11!

Dopo l’approfondimento operato in occasione del derby contro il Milan, ritorna l’ormai consueta analisi targata Passioneinter.com relativa alla correlazione tra il calcio ed i social network. In particolare, in vista di Juventus-Inter in programma questa sera, le due squadre si affrontano a colpi di followers, andando a decretare quale delle due prevale sull’altra e quali calciatori compongono la Top 11 dei più seguiti sui social.

Juve-Inter sui social, i più seguiti

Se i numeri social che vantava Zlatan Ibrahimovic, snocciolati nello scorso approfondimento, vi hanno lasciato a bocca aperta, quelli di Cristiano Ronaldo non potranno che fare lo stesso. È lui l’assoluto dominatore di questa classifica, contando un vero e proprio impero da 409 milioni di followers sui suoi profili social. Al secondo posto, per la Juventus, ecco Paulo Dybala, che si porta dietro 42,2 milioni di seguaci. Terzo gradino del podio per Gianluigi Buffon, portiere di riserva che ne vanta 17,3 milioni totali (il titolare, Szczesny, si ferma a 5,8). In casa Inter, invece, i primi tre ‘provengono’ dalla Premier League: Alexis Sanchez (18,1 milioni), Romelu Lukaku (10,5 milioni) ed Ashley Young (7,4 milioni). Gli altri due ‘from UK’, ovvero Christian Eriksen e Victor Moses, si fermano, rispettivamente, a quota 2,7 e 3,3 milioni.

Come per Stefano Pioli, nemmeno Maurizio Sarri possiede alcun profilo sui social network. Anche per il Derby d’Italia, quindi, nessuna sfida a colpi di followers tra i due allenatori (anche mister Conte è sprovvisto di profili). 28,5 milioni, infine, i seguaci totali dell’Inter sui tre canali social, purtroppo di gran lunga inferiori agli 86,2 milioni accumulati dalla Juventus. Numeri che, nostro malgrado, risentono dei migliori risultati ottenuti dai bianconeri negli ultimi anni.

Juve-Inter sui social, la Top 11

Ecco quindi la Top 11 ruolo per ruolo dei calciatori del Derby d’Italia tra Juventus ed Inter con più followers sui propri profili social:

Top 11 (4-3-3): Buffon; Cuadrado (16,7m), Bonucci (7,5m), Chiellini (8,7m), Young; Khedira (12,3m), Ramsey (11,6m), Matuidi (10,3m); Dybala, Cristiano Ronaldo, Sanchez.

Formazione molto sbilanciata, con due soli nerazzurri a fronte dei nove bianconeri totali. Reggono il confronto solo Ashley Young ed Alexis Sanchez, che contribuiscono a formare una Top 11 monstre da 561 milioni di followers totali! Dato naturalmente ‘drogato’ dall’esercito capitanato da Cristiano Ronaldo, ma che rimarrebbe ugualmente sorprendente se estromettessimo il fuoriclasse portoghese dal conteggio: 152,1 milioni totali, superiori di 24,7 rispetto a quelli della Top 11 del Derby di Milano (127,4 milioni) pur con un uomo in meno.

