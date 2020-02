Lazio-Inter, oggi sfida Scudetto, ieri patria di Campioni: da Veron a de Vrij, da Stankovic a Crespo, quanta classe nella top 11 dei doppi ex!

[tps_title]

Una partita dalle mille sfumature, precedenti degni di nota e ricorsi storici da almanacco del calcio. Lazio-Inter non è mai stata una sfida come tutte le altre. Quest’anno la posta in palio è altissima: lo scudetto e la possibilità di continuare a battagliare concretamente per il primo posto.

Ogni buona partita di cartello che si rispetti deve avere alle spalle anche una serie di doppi ex giocatori da capogiro. È una sorta di regola non scritta che spesso, però, si ripete come fosse una certezza. Anche Lazio-Inter permette di schierare una formazione di tutto rispetto, con calciatori che hanno segnato un’epoca con entrambe le maglie.