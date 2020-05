L’Inter nel sociale: Campus ed Academy insieme per creare il futuro

L’Inter è passione, cuore e amore, proprio come ha detto recentemente il Presidente Moratti per i suoi 75 anni. Infatti, la grande macchina sportiva ed organizzativa chiamata F.C. Internazionale Milano non solo sta a rappresentare la gloriosa storia del football italiano, ma è anche riferimento vincente per il futuro di giovani generazioni che il pallone lo sapranno accudire sapientemente sui campi da calcio di tutto il mondo, oppure usare come stimolo per le mille sfide di cui la vita di ciascuno di noi è costellata giornalmente.

Proprio per coniugare il mondo dello sport con quello della responsabilità sociale, la società nerazzurra può attualmente contare su innumerevoli iniziative di promozione dei valori dello sport in Paesi dalle economie in difficoltà (tramite Inter Campus), così come di esperienze a livello tecnico ed agonistico di Settore Giovanile per tutti coloro che desiderano, un giorno, farne parte da protagonisti (tramite Inter Academy).

Un mondo variegato, quello della solidarietà a strisce neroblu, nato nel 1997 con l’apertura ufficiale del primo Inter Campus in Brasile e che oggi, 23 anni dopo, può vantare su ben 28 strutture in altrettanti Paesi, compresa l’Italia. Dalla Cambogia alla Polonia, dalla Bolivia al Camerun, ma non solo: Stati Uniti d’America, Messico, Argentina, Iran, Israele. Insomma, manca solo il continente Oceanico e l’Inter porta la passione per il calcio davvero dappertutto, anche grazie a collaborazioni con partner istituzionali d’eccezione quali UNICEF e UNDP (United Nations Development Programme), tutti insieme con il comune obiettivo di fornire ai bambini in età preadoscelenziale quel “Diritto al Gioco” che consente di esprimere le proprie potenzialità anche in contesti di sottosviluppo educativo, economico e sociale.

Come stella polare di questo viaggio nella solidarietà, in Inter Campus non manca una vera e propria “Carta dei Valori” (redatta interamente in inglese) con la descrizione di tutti quei principi di “spirito etico” (Carta dei Valori di Inter Campus) che dovranno informare la condotta di chi in Inter Campus lavora e, soprattutto, impara. Un esempio di sportsmanship, rigore ed onestà che del resto porta la firma del club nerazzurro da sempre e che pone la famiglia Moratti ancora una volta al centro della vita del club con imprese mirate come questa che ne sottolineino l’etica e la correttezza espresse inequivocabilmente sotto le due gloriose presidenze del Cavalier Angelo e del Presidente del Triplete, suo figlio Massimo.

Passando ad iniziative meno impegnate nel sociale ma egualmente serie e meritevoli, la Inter Academy mette a disposizione dei giovani con la passione per lo sport più bello al mondo le attrezzature e i professionisti che allenano ogni giorno i ragazzi del Settore Giovanile della Beneamata. A disposizione vi sono programmi tagliati prettamente sulle abilità di campo o, per i più grandi, su quelle “mourinhiane” della tattica e dei movimenti in campo. Un portfolio di esperienze unico per una full immersion nel mondo nerazzurro a 360 gradi. Tante possibilità, un unico amore chiamato Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!