Rinforzi cercasi, le principali piste percorribili per gennaio: pro e contro dei giocatori accostati all’Inter

Più che “riparazione”, la parola chiave per il prossimo mercato invernale nerazzurro è “rinvigorimento”. Chiaro come nel mese di dicembre l’Inter sia apparsa in debito di energie, abbia stretto i denti per le numerose assenze e perso qualcosa in termini di brillantezza e lucidità. L’estenuante corsa contro la corazzata Juventus e i non banali percorsi in Europa League e Coppa Italia necessitano di una squadra altamente competitiva e con maggiori soluzioni in grado di concedere imprevedibilità, cambio di passo e nuovo vigore nei momenti decisivi della stagione. Sembra scontato dedurre che, quindi, la finestra di trattative in arrivo dovrà regalare a Conte pedine non indifferenti, pronte ad indirizzare in un verso o nell’altro la stagione. Non mancano i nomi e le ipotesi, sulle quali vanno però analizzati sia fattori positivi che negativi.

