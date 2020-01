La delusione Forlan, l’impalpabile Podolski e il fantasma Gabigol: quando il mercato di gennaio si rivela… un flop!

Oggi, 1 gennaio 2020, è ufficialmente iniziato un nuovo decennio. Si è appena concluso un decennio iniziato alla grande dall’Inter, con la vittoria dello storico Triplete con Josè Mourinho al comando della squadra, ma che successivamente ha visto un rapido declino dell’Inter, che per 6 anni non ha più sentito la musica della Champions League a San Siro, tornando nell’Europa dei grandi solo nelle ultime due stagioni. In questi anni sono tanti i giocatori passati in nerazzurro, calciatori arrivati in pompa magna che però non hanno rispettato le attese, non reggendo la pressione del pubblico di San Siro e di una maglia prestigiosa come quella della Beneamata.

Ecco la Top 10 degli acquisti flop dell’Inter dal 2010 al 2019: