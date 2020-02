Verso Inter-Milan, la top 11 per valori di mercato: è dominio nerazzurro, presenti tre rossoneri

Sfida totale, come sempre, quando il calendario mette a confronto Inter e Milan. Il derby della Madonnina è alle porte e la città di Milano scalda già i motori per 90 minuti intensi tra tattica e spettacolo. I nerazzurri per continuare l’assalto alla vetta, i rossoneri per alimentare il sogno chiamato Europa. Chiari gli obiettivi alla vigilia, come ben presente la regola non scritta che certe partite vanno oltre i campionati e le stagioni.

Chi, invece, ben fotografa l’attualità è il valore di mercato di ogni singolo giocatore. Prendendo in considerazione i dati del sito specializzato Transfermarkt si mescolano Inter e Milan, dando forma alla top 11 più costosa tra le due squadre. Ben definito il colore predominante: il nerazzurro, presente con 8 giocatori, segnale forte di un periodo storico ben diverso nelle trattative delle due gloriose società. Modulo scelto per la formazione è il 3-4-1-2.