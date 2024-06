Chi è Luka Topalovic, il super talento classe 2006 vicino all’Inter

Il mercato dell’Inter non pensa solo al presente, ma guarda anche al futuro, con investimenti di lunga durata che puntano su profili giovani e di grande prospettiva. Una scelta avvallata anche dalla nuova proprietà, targata Oaktree.

In questo senso rientra l’operazione che porta a Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 del Domzale e vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Pertanto, andiamo a conoscere meglio la sua carriera e le sue caratteristiche.

Topalovic Inter

Topalovic è finito nel mirino dell’Inter già da diverso tempo, con il club nerazzurro che è andato già da tempo ben oltre il semplice interesse nei suoi confronti. Tanto da avviare una trattativa in corso da alcune settimane e che ora sembra essere vicina alla sua chiusura.

Nonostante la sua giovanissima età, Topalovic ha già una valutazione di 800 mila euro su Transfermarkt e il suo trasferimento dal Domzale all’Inter potrebbe essere definito per circa 1 milione di euro, più una percentuale per la futura rivendita a favore del club sloveno.

Carriera Topalovic

Nato il 23 febbraio 2006 a Slovenj Gradec, in Slovenia, ha mosso i suoi primi passi calcistici prima nel Maribor e poi nel Bistrica. Dal 2020 è di proprietà del Domzale, con il quale ha impressionato militando nella formazione Under 17, tanto da meritare il rinnovo di contratto fino al 2026.

L’esordio in Prima squadra è arrivato già nella stagione 2021-2022, con il primo gol arrivato nella stagione successiva. Tuttavia, è in quest’ultimo anno, alla soglia dei 18 anni, che è diventato un titolare fisso, collezionando 35 presenze in campionato, con 2 gol e 4 assist, e 2 apparizioni in Conference League.

Nel giro anche delle giovanili della Slovenia, dal 2023 è parte della rosa dell’Under 19, con 8 presenze all’attivo. Le origini dei suoi genitori, lo renderebbero elegibile anche per la Croazia e la Bosnia Erzegovina.

Topalovic skills e caratteristiche

Centrocampista offensivo di piede destro, Topalovic è dotato di grande tecnica, ma anche di una struttura fisica importante, vista l‘altezza di 187 centimetri. Schierato principalmente da trequartista dietro le punte, può anche partire più largo, in posizione di esterno offensivo.

Nell’ottobre del 2023, inoltre, è stato inserito dal The Guardian, nella lista dei “60 migliori talenti nati nel 2006”.