Chi è Giacomo Stabile, il “nuovo Bastoni” portato da Inzaghi in ritiro

Nel gruppo scelto da Inzaghi per l‘Inter Japan Tour ci sono anche diversi giovani della Primavera nerazzurra. Tra questi, uno dei più interessanti sembra essere Giacomo Stabile, difensore centrale mancino, che ha già giocato alcuni spezzoni in amichevole, nel ruolo di Bastoni. L’Inter sembra avere grande fiducia in lui. Pertanto, andiamo a conoscere meglio le caratteristiche e le qualità del giovanissimo centrale nerazzurro.

Stabile è nato il 12 aprile del 2005, a Milano, veste la maglia nerazzurra da quando ha 9 anni. Nell’ultimo anno è cresciuto molto tanto che ha esordito in Primavera, trovando spazio nella squadra soprattutto nella seconda parte di stagione.

In totale ha collezionato 15 presenze in campionato con la squadra di Chivu. La crescita avuta in quest’ultimo periodo gli ha garantito anche la convocazione con l’Italia Under-18, con la quale ha giocato 2 partite. Nel 2022, invece, aveva trovato anche la rete al Torneo di Viareggio, giocato con l’U-18 nerazzurra.

Alto e dal fisico slanciato, Stabile ricorda Bastoni per l’aspetto fisico, ma anche per la qualità tecnica con il pallone tra i piedi. Non è un caso che il centrale dell’Inter sia uno degli idoli del giovane prospetto nerazzurro.

Il talento non manca di certo e la sua presenza nel gruppo della Prima squadra in questa preparazione estiva non è una casualità. L’Inter sembra avere fiducia nelle sue qualità ed è probabile che in questa stagione possa essere spesso aggregato alla rosa di Inzaghi.