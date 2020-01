Inter, girone d’andata da sogno: i precedenti. Mazzarri da incubo, con Spalletti il cambio di marcia

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, l’Inter di Antonio Conte ha concluso il girone di andata con 46 punti in campionato, frutto di 14 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Un girone disputato a ritmi sontuosi, ben oltre ogni aspettativa della vigilia: in pochi (o probabilmente nessuno), infatti, avrebbe pronosticato che Lukaku e compagni potessero arrivare al giro di boa tenendo testa alla Juventus di Maurizio Sarri, vera favorita per la vittoria del campionato. Ora Conte attende da Marotta e Ausilio quei rinforzi che consentirebbero alla squadra nerazzurra di coltivare il sogno di interrompere l’egemonia bianconera in Italia che dura ormai da 8 anni, senza sottovalutare Europa League e Coppa Italia, competizioni che l’Inter ha intenzione di disputare al meglio delle proprie possibilità. Per riuscirci, però, servirà allargare la rosa a disposizione di Antonio Conte, in modo da consentire al tecnico pugliese di operare il giusto turnover per competere sui 3 fronti.

In attesa di capire come evolverà il mercato della Beneamata, andiamo a ripercorrere i gironi di andata disputati dall’Inter nel corso dell’ultimo decennio, ossia dalla stagione 2010/2011, quella post Triplete.

SCORRI LE SCHEDE –>

Tutte le news sull’Inter in tempo reale: iscriviti al canale Telegram di Passioneinter.com