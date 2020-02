TWINTERISTI – Inter-Milan, la gioia dei tifosi: “E’ tornata la Pazza Inter, Lazio avvisata”

Parola ai tifosi. Nuovo appuntamento con Twinteristi, la rubrica ideata da Passioneinter.com che vuole dare sempre più voce a chi ogni giorno difende e sostiene la fede nerazzurra: i suoi tifosi, appunto. In questo spazio commenteremo in 280 caratteri, la lunghezza di un tweet (da qui il nome…), i temi caldi del mondo Inter con chi sui social discute con competenza e anche ironia della squadra nerazzurra.

L’argomento caldo del momento è sicuramente il derby vinto in rimonta dagli uomini di Conte, che dopo aver terminato il primo tempo sotto di due reti hanno reagito ribaltando le sorti del match nella ripresa. A sbloccarla ci ha pensato Brozovic, poi la partita è stata un monologo nerazzurro. Dopo soli due minuti è Vecino a rimettere i conti a posto, poi al 70′ arriva la rete di De Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo che completa la rimonta portando l’Inter sul 3-2. Al fotofinish completa l’opera Romelu Lukaku, che insacca di testa sfruttando un cross di Moses. Al fischio finale esplode San Siro, l’Inter aggancia la Juventus al primo posto a quota 54 punti.

Ecco i commenti sul derby dei nostri Twinteristi:

“Vincere un derby così non è facile, non è da tutti. Andare sotto di due gol e vincerla poi 4-2 è da Pazza Inter, è nel nostro dna. La vittoria del derby è sempre fondamentale ma ieri ha reso chiara l’idea che siamo tornati in testa e ce la vogliamo giocare fino all’ultimo. Lazio avvisata”

@interebbasta

“Questa squadra ha un’anima pazzesca guidata da un Comandante enorme e che con questi tre punti abbiamo dato un segnale fortissimo a tutti: L’INTER C’È E NON MUORE FACILMENTE. Forza Inter.”

@Mattedj23

“Nella serata degli Oscar, quest’Inter merita una standing ovation. Dopo un primo tempo da dimenticare, la squadra capitanata da Conte ha ribaltato una partita che sembrava già compromessa. Tutti promossi a pieni voti a Barella, però, diamo la lode.”

@Kate22_7

“Un derby che pare un film, in scena resilienza, carattere. La squadra ha dimostrato di avere cuore, anima, pur con dei limiti e condannata ad assenze pesanti. Ha messo in chiaro una cosa. Non puoi togliere la pazzia dall’Inter. La si accetta, la si abbraccia. La si ama. Quest’è.”

@Queen_Mary_NA

“La Pazza Inter, caro mister, purtroppo te la devi tenere. Ma è un dolce prezzo da pagare ogni tanto”

@Milestemplaris

“Si gode ma approccio scandaloso, in pochi, Conte compreso, c’hanno capito qualcosa. Se con la Lazio regali un tempo sei finito.”

@Snake90Inter

“Partita a due facce: nel primo tempo sembrava avere la meglio il diavolo e quindi si era all’inferno.

E invece era il Paradiso!

Una partita che ha mostrato di che pasta sono fatti gli uomini di Conte, sia tecnicamente che caratterialmente”

@Formigoal

“Un derby da cardiopalma, da vecchia Pazza Inter. Io credo che Conte ora abbia capito che per vincere, su questa panchina, c’è bisogno della Pazza Inter. Fa parte della nostra storia. Fa parte del nostro club.

Rimonte così solo noi possiamo realizzarle.”

@raffaelecaru

