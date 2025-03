“Accordo totale con l’Inter”: Romano ufficializza l’affare

L’Inter sta per definire ufficialmente una trattativa molto importante impostata ormai da diversi giorni. Dopo il primo annuncio dell’agente nella giornata di ieri, questa mattina è arrivata la conferma definitiva da parte dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Il giornalista su X ha infatti riportato i dettagli del nuovo contratto che Pio Esposito sta per firmare ufficialmente con l’Inter. L’attaccante classe 2005 mandato in prestito allo Spezia per la seconda stagione consecutiva, sta facendo benissimo in Serie B ed ha meritato a suon di gol il prolungamento con il club nerazzurro.

Come riferito dal noto giornalista, Esposito siglerà il nuovo accordo con scadenza al giugno 2030. Ingaggio ovviamente ritoccato al rialzo, con l’inserimento di un’opzione che gli permetterà di aumentare di stagione in stagione a seconda di obiettivi specifici da raggiungere.