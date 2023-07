Acquisti, cessioni e obiettivi: tutti i NOMI del mercato dell’Inter

1 di 4

ll calciomercato dell’Inter è in costante fermento. D’altronde, i nerazzurri si trovano di fronte a una stagione di grandi cambiamenti, con molti pilastri della rosa di Inzaghi che hanno lasciato Appiano Gentile. La loro necessaria sostituzione, peraltro, si scontra con la necessità economica di chiudere il mercato a saldo zero.

In ogni caso, non sono mancati i movimenti in casa Inter, tra acquisti, cessioni e obiettivi individuati per rafforzare la rosa. Pertanto, proviamo a fare un punto su tutte le trattative dei nerazzurri finora.

SCORRI SCHEDE>>>