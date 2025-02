Addio Frattesi per 40 milioni: “L’Inter ha già preso il sostituto”

Dopo la prestazione in ombra di Firenze, sono tornate insistenti le voci di mercato che riguardano Davide Frattesi. Oltre all’interesse della Roma divenuto pubblico con l’intervista del ds Ghisolfi, a scuotere il futuro del centrocampista dell‘Inter sono anche le mosse operate dal club in vista della prossima estate.

Quella di domani, ad esempio, sarà la giornata di Petar Sucic, nuovo volto dei nerazzurri. Il centrocampista croato svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con l’Inter, anche se ufficialmente diventerà un nuovo rinforzo solamente dal prossimo giugno.

Il suo innesto nell’organico nerazzurro viene visto da molti come un addio annunciato dallo stesso Frattesi, su cui la Roma si è già detta pronta a tornare. Come ribadito da Tuttosport questa mattina, Sucic “nei piani dell’Inter sarà il dopo Frattesi, destinato a lasciare Milano in estate a fronte di un’offerta intorno ai 40 milioni”.