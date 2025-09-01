Tutti gli affari ufficiali del mercato 2025 dell’Inter

Questa sera si è chiusa ufficialmente la sessione di calciomercato in Italia con la scadenza fissata per le ore 20.00. Non ci sarà più tempo per l’Inter, dunque, di portare a termine altre operazioni in entrata, mentre sarà possibile ancora cedere verso i paesi in cui la finestra per i trasferimenti rimarrà aperta ancora per qualche giorno.

Un clamoroso colpo di scena in casa Inter proprio nell’ultima giornata dedicata ai trasferimenti. Il club nerazzurro, infatti, è riuscito a definire una doppia operazione: l’arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City e la cessione di Benjamin Pavard al Marsiglia.

Andando a rivedere quanto avvenuto in quest’ultima finestra di mercato, ecco il riepilogo con tutte le operazioni ufficiali dell’Inter in entrata e in uscita con le cifre riportate da Transfermarkt.

ACQUISTI INTER 2025

Luis Henrique (23 milioni, Marsiglia)

Ange-Yoan Bonny (23 milioni, Parma)

Andy Diouf (20 milioni, Lens)

Petar Sucic (14 milioni, Dinamo Zagabria)

Manuel Akanji (1 milione, prestito dal Manchester City)

Francesco Pio Esposito (fine prestito, Spezia)

Tomas Palacios (fine prestito, Monza)

Nicola Zalewski (8 milioni, Roma)

CESSIONI INTER 2025

Nicola Zalweski (17 milioni, Atalanta)

Aleksandar Stankovic (9,5 milioni, Bruges)

Tajon Buchanan (9 milioni, Villarreal)

Martin Satriano (5 milioni, Lens)

Benjamin Pavard (2,5 milioni, prestito al Marsiglia)

Mehdi Taremi (2 milioni, Olympiacos)

Filip Stankovic (1,5 milioni, Venezia)

Kristjan Asllani (1,5 milioni per il prestito, Torino)

Marko Arnautovic (gratis, Stella Rossa)

Joaquin Correa (gratis, Botafogo)

Eddie Salcedo (gratis, OFI Creta)

Zinho Vanheusden (gratis, Marbella)

Valentin Carboni (prestito, Genoa)

Sebastiano Esposito (prestito, Cagliari)

Ebenezer Akinsanmiro (prestito, Pisa)

Franco Carboni (prestito, Empoli)