Affondo Inter per Mlacic: ‘quasi fatta’ con l’Hajduk Spalato

In Croazia continua a tenere banco l’interesse dell’Inter per Branimir Mlacic, giovane difensore centrale di 18 anni dell’Hajduk Spalato che si sta mettendo in mostra nel campionato croato. Izak Ante Sucic, cronista di Germanijak.hr, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Tribuna.com, soffermandosi sia sulle caratteristiche del ragazzo sia sullo stato della trattativa.

“Branimir è un giocatore giovane e talentuoso che ha bisogno di molti minuti ed esperienza prima di diventare il giocatore che molti pensano possa essere. Al momento, è tra i primi tre giocatori Under 20 della Croazia”, ha spiegato Sucic. Il difensore è abile nel gioco con la palla, di buona statura ma ancora da irrobustire dal punto di vista fisico. “È molto bravo a leggere il gioco e a intercettare, ma può ancora migliorare in quasi ogni aspetto“, ha aggiunto il giornalista.

Dal punto di vista tattico, Mlačić rende al meglio come centrale destro sia in una difesa a tre che a quattro. La velocità non è il suo punto di forza maggiore, ma non risulta nemmeno lento. Per quanto riguarda il suo futuro immediato, Sucic è stato abbastanza netto: “Branimir non è pronto per la prima squadra dell’Inter, ma non ha senso schierarlo in Primavera”. La soluzione ideale secondo il giornalista? Un percorso simile a quello di Vuskovic con il Tottenham: acquisto subito, ma con permanenza iniziale all’Hajduk e poi prestiti mirati per la crescita.

Sul fronte trattativa, Sucic si è mostrato ottimista: “Per quanto riguarda l’accordo, direi che l’affare è fatto all’80%”. Il calciatore sarebbe favorevole al trasferimento e il club croato aperto alla cessione. I rappresentanti di Mlacic e dell’Hajduk erano a Milano la scorsa settimana e dovrebbero tornare in questi giorni. Il club spalatino chiede una percentuale sulla futura rivendita e un bonus di prima fascia, mentre Inter e Hajduk continuano a negoziare sulla cifra definitiva.