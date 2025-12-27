Allarme su Stankovic: “Lo vogliono in Premier e Bundesliga”

Dopo aver apprezzato l’ultima splendida rete messa a segno da Aleksander Stankovic con la maglia del Bruges, si è tornato a parlare del futuro del centrocampista serbo. Come ripetuto più volte, l’Inter detiene ancora il controllo del ragazzo grazie ad una recompra da 23 milioni di euro per la prossima estate ed una da 25 valida per l’estate successiva. Allo stesso tempo, il club nerazzurro potrebbe trovarsi costretto a prendere una decisione nel giro di pochi mesi, considerato l’enorme interesse che si è generato intorno al figlio d’arte.

Queste le ultime indiscrezioni riportate da Matteo Moretto su Stankovic: “Altro gol e altro MVP contro il Genk in campionato, un gol molto bello. Parliamo spesso di Stankovic e vi diciamo spesso che l’Inter dispone di questa recompra doppia. 23 milioni di euro per l’estate 2026, 25 milioni di euro per l’estate 2027. L’Inter continua a monitorare molto da vicino Stankovic, le prestazioni in campo sono chiaramente sotto gli occhi di tutti, ma vi voglio ribadire il fatto che ci sono diversi club tra Premier League Italia e Bundesliga che stanno seguendo Stankovic con grandissima attenzione. L’Inter è vero che ha una mano invisibile sul calciatore, dovrà decidere a fine anno che tipo di operazione e che tipo di volontà avrà nei suoi confronti, ma chiaramente le pretendenti per Stankovic sono sempre molte e ci aspettiamo un mercato intenso intorno a lui”.