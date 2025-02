Arriva il rifiuto sul grande colpo a ZERO: “No contatti con l’Inter”

Da tempo Beppe Marotta viene considerato molto abile nel riuscire a muoversi con i giusti tempi verso quei calciatori che vanno verso la scadenza del contratto e convincerli a firmare con le sue società. Questo si era già visto alla Juventus e oggi ricapita all’Inter. Per queste ragione veniva indicato il club nerazzurro come una delle possibili destinazioni per Gianluigi Donnarumma in caso di addio al PSG nel 2026.

Tra un anno e quattro mesi scadrà infatti l’accordo che lega l’ex portiere del Milan al club parigino ma in queste ore il suo procuratore, Enzo Raiola, ha negato ci siano stati contatti con l’Inter. “Non ci sono stati contatti né con l’Inter né con altre società. Il club ha espresso più di una volta la volontà di proseguire con Donnarumma e per lui vale lo stesso. Credo che qualora il giocatore venga messo sul mercato non avrà problemi a trovare squadre interessate a lui, ma allo stato attuale non c’è nessuna porta aperta in questa direzione. Se nei prossimi mesi dovesse cambiare qualcosa, allora faremo le nostre valutazioni”, ha dichiarato l’agente ai microfoni di ChiamarsiBomber.

La firma di Donnarumma sul rinnovo non è ancora arrivata perché in casa PSG è in atto una nuova politica finanziaria che mira ad abbassare il monte ingaggi della squadra come spiega sempre Raiola: “È il portiere del PSG e della Nazionale ed è molto apprezzato da diversi club, come è normale che sia. I contatti per il rinnovo sono stati avviati già la scorsa estate e in questa direzione stiamo lavorando con molta serenità. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il club sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, passando da un monte ingaggi di oltre 500 milioni di euro a meno della metà. Abbiamo accettato la nuova policy del PSG in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all’ipotesi rinnovo, cercando di trovare la soluzione migliore, ma al momento non c’è fretta”.