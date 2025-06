Romano: “Trattativa in corso”, l’Arsenal anticipa l’Inter

Nel calciomercato spesso le trattative procedono per parecchio tempo perché la società che vuole comprare un giocatore cerca di abbassare le richieste economiche del club da cui sta acquistando. Il rischio però è che quando ci sono lunghe trattative, possa inserirsi una squadra terza che fa saltare l’affare.

Questo è quanto rischia di succedere all’Inter con l’Arsenal che potrebbe portare via uno dei giocatori nella lista obiettivi di Marotta e Ausilio. Si tratta di Cristhian Mosquera, giovane difensore centrale del Valencia che piace molto ai nerazzurri da alcuni mesi ma per il quale non è mai arrivato il giusto affondo finale.

Adesso, come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, c’è l’Arsenal sulle tracce di Mosquera. Il club inglese vuole aggiungere questo talento alla sua rosa e ha già avviato la trattativa mostrando il suo progetto tecnico al giocatore del Valencia che pare avere un importante futuro davanti a sé nei prossimi anni.