Asamoah a pranzo con Pastorello: missione nuova squadra

Svincolatosi dall’Inter Kwadwo Asamoah è alla ricerca di una nuova squadra: il giocatore ghanese freme dalla voglia di tornare in campo e oggi ha dato appuntamento a pranzo al suo procuratore Federico Pastorello per fare il punto sulle ultime offerte ricevute.

Asamoah ha vestito la maglia nerazzurra per due stagioni collezionando 53 presenze e nessuna rete: una lunga serie di infortuni hanno falcidiato l’ultima annata e Conte ha deciso di non puntare nuovamente su di lui. Il terzino sinistro compirà 31 anni il 9 dicembre ed è alla ricerca di una nuova esperienza, preferibilmente in Italia: la Sampdoria sembra essere la squadra più interessata a lui.

