Ausilio smentisce l’Al-Hilal: cos’è successo in Arabia

Piero Ausilio ha smentito con decisione le voci che lo vorrebbero nel mirino dell’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Arabia sarebbero ancora convinti che il club saudita non abbia abbandonato l’idea di portare il direttore sportivo dell’Inter nella propria dirigenza.

La società araba, dopo aver convinto Simone Inzaghi con un contratto da 26 milioni all’anno, avrebbe voluto ricomporre la coppia tecnico-direttore sportivo che in nerazzurro aveva conquistato uno scudetto, cinque trofei tra Coppe Italia e Supercoppe e due finali di Champions. L’obiettivo era chiudere l’operazione a settembre, a mercato concluso, ma l’affondo non si è mai concretizzato.

In Arabia per oltre un mese ad agosto, hanno dato quasi per scontato l’arrivo di Ausilio e del suo vice Baccin in autunno. La trattativa, però, non è mai entrata nel vivo. Il motivo sta nella volontà del dirigente nerazzurro, legatissimo al club dove è approdato nel gennaio 1998 come segretario del settore giovanile, di non aprire le porte a un trasferimento in Arabia. E non lo farà neanche nei prossimi mesi.

Ausilio è totalmente immerso nel progetto interista e non intende lasciare la società, come aveva già fatto intendere qualche mese fa in un’intervista. “C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui”, aveva dichiarato riguardo all’interessamento dell’Al-Hilal.

Probabilmente a Riad sono ripartite nuove voci in seguito alla presenza dirigente in città per seguire la squadra impegnata venerdì scorso nella semifinale di Supercoppa contro il Bologna. Non ci sono stati però contatti. Il direttore sportivo, impegnato a valutare eventuali rinforzi per gennaio, quando ieri la voce è ricominciata a girare ha subito smentito seccamente qualsiasi ipotesi, chiudendo definitivamente la porta.