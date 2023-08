Inizia la settimana di Balogun: ecco la prima offerta dell’Inter

Settimana rovente in casa Inter, che si prepara ad accogliere Sommer e Samardzic, mentre continua la ricerca del centravanti. Il profilo è stato individuato: si tratta di Folarin Balogun dell’Arsenal (nemmeno in panchina per il Community Shield), per il quale i nerazzurri sono pronti a fare la prima offerta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono convinti di poter abbassare la richiesta dei Gunners, che fino a qualche settimana fa era di oltre 50 milioni di euro. La prima proposta dei nerazzurri, all’ora, dovrebbe essere di 30 milioni di euro, in grado di arrivare fino a 35 con i bonus. In aggiunta, dovrebbe esserci anche un’ampia percentuale sulla rivendita.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa per Balogun sembra pronta a entrare definitivamente nel vivo. L’Inter non può perdere ulteriore tempo: il campionato inizia tra meno di due settimane e non c’è troppo tempo per tirare ancora per le lunghe l’acquisto di un centravanti. Ecco perché in questa settimana sono attesi sviluppi importanti per il giocatore dell’Arsenal.