In Spagna non parlano d’altro ormai da giorni: quotidiani vicini al mondo Barcellona e anche quelli più legati al Real, confermano la forte volontà del club blaugrana di puntare su Alessandro Bastoni come grande colpo per la difesa in vista della prossima estate. Alcuni, in uno slancio di entusiasmo eccessivo, hanno già preannunciato accordi.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione. L’entourage di Bastoni ha avuto contatti con il Barça ma, secondo il quotidiano, il calciatore non chiederà all’Inter la cessione. Inter che, da parte sua, non ha avuto neanche una telefonata con i catalani e valuta di potersi privare del suo giocatore solo alle giuste cifre e alle giuste condizioni: “per accontentare l’Inter servirebbero 80 milioni di euro, oppure sui 70 ma rimpolpati dai bonus. Il giusto tesoretto per poi fiondarsi sul reparto entrate con le giuste finanze” scrive la Gazzetta.