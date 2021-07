INDISCREZIONE PI – Affare Bellerin, l’agente pronto ad incontrare l’Arsenal: la posizione dell’Inter

La trattativa non è caldissima per una serie di motivi: il punto dell'affare

Redazione Passione Inter

Nandez ma non solo, l'Inter non ha mollato la pista di mercato che porta ad Hector Bellerin. La trattativa al momento non è caldissima, ma le prossime ore potrebbero riservare sorprese sul fronte dell'esterno spagnolo dell'Arsenal, che ha già detto sì alla destinazione nerazzurra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, al momento Marotta e Ausilio sono in posizione di assoluta attesa. Le operazioni diplomatiche sono state affidate all'entourage del giocatore, che tra oggi e domani incontrerà i Gunners.

L'Inter non ha fretta di chiudere l'affare e continua a lavorare per assicurarsi il giocatore solo in prestito con diritto di riscatto, formula che al momento non convince l'Arsenal. Il club inglese vuole assicurarsi una cessione anche in futuro a determinate condizioni e c'è sempre da fare i conti con la concorrenza di Monaco, club spagnoli e di altre squadre inglesi.

La priorità in casa nerazzurra resta la trattativa con il Cagliari per Nandez, poi si dovranno sistemare in uscita tutti quegli esuberi che non fanno parte del progetto tecnico di Inzaghi per raggiungere gli obiettivi fissati dalla società: 70/80 milioni di euro di attivo e il taglio del -15% dei monte ingaggi.