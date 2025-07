Perché Ben Seghir è l’acquisto ideale per l’Inter di Chivu

Questa mattina per la prima volta è stato accostato all’Inter anche il nome di Eliesse Ben Seghir, fantasista del Monaco classe 2005. Calciatore francese naturalizzato marocchino, è stato inserito nell’elenco degli obiettivi del club nerazzurro insieme ad altri profili di grande talento e con caratteristiche ben delineate come Lookman, Openda e Nkunku.

L’idea di Cristian Chivu, che sta spingendo per avere attaccanti di questa portata, è piuttosto chiara: il tecnico ha intenzione di cambiare modulo e aggiungere un trequartista in più al sistema nerazzurro, togliendo allo stesso tempo un centrocampista dalla mediana. Per questa ragione l’eventuale uscita di Asllani non verrebbe rimpiazzata, anche in virtù dell’innesto di Petar Sucic.

Ma perché Ben Seghir, profilo meno rinomato rispetto agli altri pretendenti, potrebbe essere l’acquisto ideale per questa Inter? Innanzitutto perché rientra in quella lista di calciatori dotati di grande tecnica e capaci di saltare l’uomo: caratteristica che negli ultimi anni è mancata nella rosa nerazzurra e che il club si è messo in testa di aggiungere con i nuovi arrivi.

Una seconda motivazione riguarda senz’altro l’aspetto tattico. Ben Seghir è un fantasista che può giocare in diversi ruoli, dal trequartista alla mezzala, ma anche come esterno d’attacco. Una duttilità perfetta per un sistema di gioco che Chivu ha intenzione di definire col tempo e con la conoscenza dei suoi calciatori a partire dal ritiro di fine luglio.

Chiaramente ci sarà da impostare una trattativa con il Monaco, considerata la scadenza del suo contratto nel giugno 2027. Attualmente Transfermarkt valuta il cartellino di Ben Seghir sui 28 milioni di euro, in linea dunque con il budget che l’Inter ha intenzione di sborsare per il nuovo fantasista.