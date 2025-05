Caccia selvaggia per la nuova STELLA argentina: c’è anche l’Inter

Da diversi anni a questa parte, l’Inter ha un rapporto privilegiato con il calcio argentino. Un mercato sempre florido di talento e di opportunità per i nerazzurri, che potrebbe regalare un altro super talento per il futuro del club.

Secondo il sito argentino Olé, infatti, c’è anche l’Inter tra i club interessati alla stellina classe 2007, Franco Mastantuono, attualmente in forza al River Plate. La concorrenza è selvaggia, con ben 17 club europei che sarebbero interessati al giocatore.

Top club, ma non solo, in Italia ci sarebbero anche Juventus e Milan su di lui. Un’interesse diffuso, ma che non avrebbe ancora portato a un’offerta formale da parte di nessuno, con Mastantuono che potrebbe partire in caso di pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni, presente nel suo contratto.