La pista che portava a Joao Cancelo si è definitivamente chiusa. Il portoghese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tornerà al Barcellona fino a giugno, come desiderava. Il club catalano ha scelto di superare i vincoli del Fair Play Finanziario presentando un’offerta concreta all’Al-Hilal, club dove milita attualmente l’esterno.

Per l’Inter quella di Cancelo rappresentava un’opportunità a basso costo, perfetta dal punto di vista tecnico. La società nerazzurra non ha però intenzione di colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Denzel Dumfries, almeno per il momento. Non è escluso che lungo il mercato si presenti qualche altra occasione simile, ma al momento non ci sono alternative pronte:



“L’intenzione non è quella di indirizzarsi subito alla ricerca di un altro laterale: al momento, d’accordo con Chivu, il club intenderebbe rimanere così, confermando la fiducia a Luis Henrique, e aspettando nuove possibilità. Cancelo era ed è considerato dall’Inter una semplice “opportunità”, qualcosa di inatteso ma utilissimo nell’economia del gioco. Senza l’apertura immediato del Cancelo, però, il presidente Beppe Marotta e il direttore Piero Ausilio intendono muoversi con prudenza e non vogliono dirottare subito le proprie attenzioni altrove”, si legge.