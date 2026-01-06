La trattativa per il passaggio di Davide Frattesi al Galatasaray non sembra destinata a chiudersi in tempi brevi. Il centrocampista è sul mercato, ma al momento l’operazione resta ferma per questioni legate alle condizioni dell’accordo tra i due club.

A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, che ha spiegato dove si trova l’ostacolo principale. “Operazione ferma sulle condizioni dell’obbligo. C’è distanza perché l’Inter vorrebbe che l’obbligo scattasse a condizioni più facili rispetto a quelle del Galatasaray, impostata sul numero di presenze. La proposta a Frattesi e all’Inter sono state fatte. L’interesse c’è, ma devono esserci le condizioni giuste”.

Il nodo da sciogliere riguarda dunque le modalità con cui l’obbligo di riscatto entrerebbe in vigore. I nerazzurri vorrebbero parametri più accessibili, mentre il club turco punta su clausole legate al minutaggio/presenze del giocatore. L’interesse reciproco non è in discussione, ma servirà un compromesso per sbloccare la situazione.

Ora la palla passa alle società, che dovranno trovare un punto di incontro per portare a termine l’operazione. Al momento, però, la distanza resta e il trasferimento appare in stand-by.