Un vertice molto importante nel tardo pomeriggio di oggi avvicina all’Inter ad un’altra doppia fumata bianca, dopo le firme di Yann Sommer pronto a prendere il posto di André Onana tra i pali nerazzurri. L’agente Tullio Tinti, all’uscita dalla sede interista, ha parlato infatti ai cronisti presenti del possibile arrivo del suo assistito Emil Audero come secondo portiere: “È più di un’idea. È un portiere che ha fatto benissimo in questi anni”. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano l’operazione è in chiusura, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Successivamente lo stesso Tinti ha confermato il rinnovo praticamente fatto del tecnico Simone Inzaghi: “L’ha già fatto lui in tournée in Giappone, adesso sarà formalizzato. Un anno in più”.