TMW – L’Inter che verrà: offerto Bella-Kotchap del Bochum. Concorrenza in Premier

Sono giorni importanti per il mercato dell’Inter con Marotta che è chiamato a definire gli ultimi colpi in entrata e in uscita per perfezionare la rosa da mettere a disposizione di Conte.

La dirigenza nerazzurra però lavora anche in ottica futuro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Inter avrebbe messo nel mirino Armel Bella-Kotchap, difensore classe 2001 di proprietà del Bochum.

Da poco ha firmato il suo primo contatto col club tedesco, i suoi agenti lo hanno proposto all’Inter. Sulle sue tracce anche diversi club di Premier League.

