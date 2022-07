L’Inter scalda i motori per Bremer: dal PSG per Skriniar è arrivata una comunicazione decisiva

L'Inter è finalmente pronta all'affondo decisivo su Gleison Bremer del Torino. A sbloccarlo, come previsto, sarà l'addio di Milan Skriniar in direzione Paris Saint-Germain. In queste ore infatti, spiega La Gazzetta dello Sport, da Parigi sarebbe arrivata a Milano una comunicazione importante: risolta la questione allenatore, è arrivato il momento del rilancio decisivo per il centrale slovacco. L'Inter si attende un'offerta che tocchi quota 70 milioni di euro, e il PSG da questo punto di vista non dovrebbe deludere le aspettative. Una volta piazzato questo primo tassello del mosaico, a cascata arriveranno anche tutti gli altri.