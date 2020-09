GdS – Kanté-Inter, Conte non ha perso le speranze: parte il conto alla rovescia. La strategia di Marotta

Antonio Conte non ha perso le speranze e continua a sognare sul mercato N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa però resta in salita anche perché da Londra non sono arrivate particolare aperture.

Il Chelsea lo considera un elemento fondamentale del suo centrocampo ma nell’ambiente nerazzurro si continua a parlare ancora di lui. Le cessioni potrebbero fare da apripista al sogno Kanté che è ben disposto verso l’Inter. Perciò il conto alla rovescia è partito in silenzio, per non creare anzitempo delle facili illusioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<