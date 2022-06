GdS – Il Chelsea apre al prestito oneroso di Lukaku: ipotesi maxi scambio

Si complica la pista che porta al ritorno di Lukaku a Milano

Antonio Siragusano

Dopo i contatti avuti tra Lukaku e il Chelsea nelle scorse ore, è arrivato un primo verdetto sulla cessione del centravanti belga da parte del club londinese. La buona notizia per l'Inter, come ci si poteva aspettare in realtà, è che i Blues aprono ufficialmente al prestito dell'attaccante. Quella brutta, invece, è che non lo lasceranno partire gratis: il Chelsea chiederà almeno 23 milioni per farlo tornare all'Inter a titolo temporaneo, vale a dire la cifra di ammortamento del giocatore nel bilancio degli inglesi.

Come ribadito questa mattina sulla pagine de La Gazzetta dello Sport, questo è senz'altro un passo in avanti nella trattativa tra l'Inter e Lukaku, ma probabilmente non è quello che il club nerazzurro si aspettava. E' stato sottolineato più volte, infatti, che per favorire il ritorno del belga a Milano, il Chelsea avrebbe dovuto aprire ad un prestito gratuito, ipotesi chiaramente scellerata e poco credibile.

Per questo motivo secondo la rosea non è da scartare l'ipotesi di un maxi scambio con uno dei big interisti, cioè tra Skriniar, Bastoni e Lautaro Martinez. Ma in questo senso peserà soprattutto la volontà del club di voler rinunciare ad uno dei propri migliori calciatori per percorrere davvero una pista che in ogni caso appare complicatissima.