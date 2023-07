La Roma, avvertita la possibile concorrenza, sta cercando di accelerare le operazioni, ma su Alvaro Morata l’Inter sembra intenzionata a tentare un inserimento molto concreto. L’ultimo aggiornamento arriva da Relevo, con il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto che parla di un primo contatto molto importante con i dirigenti nerazzurri che hanno chiesto informazioni per l’attaccante dell’Atletico Madrid. La richiesta al momento è di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore che sarebbe interessato al trasferimento in nerazzurro. Ulteriori aggiornamenti in arrivo.

L’opinione di Passione Inter

Difficile che l’Atletico Madrid, a questo punto, depositi i contratti che farebbero scendere la clausola rescissoria dello spagnolo a circa 10 milioni di euro. Classe ’92, grande esperienza internazionale e con la Spagna (di cui ha indossato anche la fascia di capitano), conosce la Serie A avendo giocato con la Juventus e potrebbe essere un attaccante di manovra utile per Inzaghi da accoppiare sia con Lautaro che con Thuram. Certo che un investimento di questo genere tenderebbe ad escludere operazioni su profili più futuribili come Balogun, Wahi o nomi simili che sono stati accostati. Anche perché Morata non beneficerebbe del decreto crescita che fa risparmiare sull’ingaggio (all’Atletico guadagna 8 milioni, ma potrebbe scendere a 5,5 o 6), ed è un problema.