Mercato – Perisic, slitta la risposta per rinnovo. Inter ottimista, ma resta lo spettro dell’addio

Situazione ancora in bilico dopo l'incontro di lunedì

La telenovela Ivan Perisic è tutt'altro che chiusa. A poco più di un mese dalla naturale scadenza del suo contratto con l' Inter , l'esterno croato ha sul tavolo l'offerta di rinnovo presentata dal club nerazzurro che, nell'ultimo vertice subito dopo la chiusura del campionato, ha ritoccato verso l'alto la sua proposta avvicinandosi sensibilmente alle richieste economiche del giocatore. La risposta dell'ex Wolfsburg, però, tarda ad arrivare ed i tifosi interisti, in attesa di sapere se il miglior calciatore della stagione nerazzurra verrà confermato in rosa o meno, dovranno ancora attendere.

Da più parti filtra infatti che Perisic stia rimandando il momento della sua risposta definitiva alla proposta dell'Inter. Secondo il giornalista di Mediaset Marco Barzaghi , in particolare, bisognerà attendere fino al 1° giugno, ovvero il prossimo mercoledì, per capire cosa ne sarà di Perisic. L'Inter rimane al momento cautamente ottimista, nonostante le sirene di altri club importanti (più Tottenham, oggi, che Chelsea e Juventus). Ma è logico che ormai la palla è nel campo del croato e il fatto che prenda tempo, aggiunge pressione.

L'Inter ha fatto un ulteriore sforzo rispetto all'offerta iniziale dando un segnale importante al calciatore, ma senza sforare dei paletti economici. Scelta condivisibile, visto il momento. La società si è messa nelle condizioni di poter dire di aver fatto il massimo, senza allo stesso tempo ritrovarsi in difficoltà estrema nel caso in cui Perisic dovesse rifiutare e quindi andarsene. Con Gosens in rampa di lancio ed un giocatore più futuribile già messo nel mirino, l'addio del croato sarebbe pesante ma contenibile nell'ottica del ringiovanimento che mantiene comunque alta la competitività.