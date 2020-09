Svolta Salcedo: un club di A sfida il Verona. Esposito-Agoume, zero sorprese

Big ma non solo, l’Inter è concentrata in questa fase di mercato anche nel trovare una nuova sistemazione ai suoi baby talenti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nessuna sorpresa per Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé: il primo da ieri sera è a Ferrara e giocherà in prestito con la Spal assieme a suo fratello Salvatore mentre il francese oggi sosterrà le visite mediche con lo Spezia. Novità per Salcedo: l’Hellas Verona non lo molla ma nelle ultime ore si è fatto sotto con decisione l’Udinese.

