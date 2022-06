GdS – Skriniar parla con Hakimi e dice sì al Psg: l’Inter chiede oltre 70 milioni

Entro il weekend potrebbe arrivare il tanto atteso rilancio da parte del Paris Saint Germain per Milan Skriniar. Dopo aver rifiutato un'ultima proposta da 60 milioni di euro, l'Inter ha ribadito che lo slovacco partirà a fronte di un'offerta da oltre 70 milioni. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che il club parigino stia appunto preparando l'assalto decisivo per convincer una volta per tutte il club nerazzurro ad aprire alla cessione a titolo definitivo.