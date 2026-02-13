TS – Thuram sul mercato, l’Inter valuterebbe una cessione?
Il futuro di Thuram potrebbe riservare sorprese
Il futuro di Marcus Thuram potrebbe riservare sorprese. L’attaccante francese rappresenta un elemento di peso per l’Inter, ma la crescita di giovani talenti come Pio Esposito e Bonny spinge la dirigenza a riflettere sulla posizione del classe ’97, arrivato a parametro zero nell’estate del 2023.
Secondo Tuttosport, una possibile cessione genererebbe una plusvalenza significativa per il bilancio nerazzurro, un’opportunità che Oaktree difficilmente potrebbe ignorare.
Le risorse economiche derivanti dall’operazione potrebbero essere reinvestite per rafforzare altri settori della rosa. L’idea sarebbe quella di puntare su un difensore di livello e un portiere di prima fascia, interventi mirati per alzare il valore complessivo della squadra in vista della prossima stagione.
In viale della Liberazione potrebbero quindi valutare seriamente un’offerta importante per il francese nei prossimi mesi. La strategia appare chiara: sfruttare il momento favorevole per monetizzare e reinvestire, senza perdere competitività grazie ai giovani già presenti in rosa.