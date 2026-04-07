Dalla gioia per la qualificazione al Mondiale da leader della sua Turchia a quella per il gol che ha svoltato Inter-Roma finendo di diritto negli highlights della stagione, Hakan Calhanoglu ha messo da parte i problemi fisici e vive il suo momento d’oro, mentre si avvicina anche quello della verità per il suo futuro.

Il centrocampista turco è in scadenza di contratto nel 2027 e, visti i vari acciacchi, sembrava addirittura quasi scontato che potesse lasciare l’Inter la prossima estate, dopo aver vissuto gli ultimi anni al centro di varie vicende di mercato. Invece, oggi il quotidiano La Repubblica fa il punto della situazione con un possibile colpo di scena raccontato dal giornalista Franco Vanni: “Calhanoglu si prepara a sedersi al tavolo per rinnovare il contratto. Le tentazioni turche e arabe sono alle spalle, assicura il suo staff. E sarà l’Inter a decidere se valga la pena andare avanti insieme. Lo spera Chivu, che allenava sì le giovanili, ma ha ricostruito la sua Inter sui giocatori più esperti, sui loro contrasti iniziali e sul patto di ferro che hanno stretto per questo finale di stagione”.

Una permanenza di Hakan Calhanoglu all’Inter, con tanto di rinnovo di contratto, sarebbe un segnale molto forte in vista di un mercato in cui la rosa nerazzurra dovrà cambiare molti elementi. Mantenere un altro leader potrebbe essere visto come strategico per ricostruire un reparto in cui, oltre al probabilissimo ritorno di Aleksandar Stankovic, si vogliono aggiungere anche muscoli. Con l’obiettivo Manu Koné che resta d’attualità.